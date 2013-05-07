"Локомотив" открыл продажу билетов на фанатскую трибуну на матч с ЦСКА

Футбольный клуб "Локомотив" открыл продажу билетов на Южную трибуну на матч с ЦСКА. Тем не менее, онлайн-бронирование билетов через сайт команды недоступно.

Ранее сообщалось, что продажа билетов на фанатскую трибуну на два оставшихся домашних матча "железнодорожников" будет закрыта. Таким образом, попасть на Южную трибуну могли только обладатели абонементов.

Билеты доступны для приобретения в кассах "Локомотива". Порядок приобретения не изменился, сообщает портал "Московский футбол".

Напомним, между болельщиками клуба и президентом "Локомотива" Ольгой Смородской разгорелся конфликт. В результате "войны баннеров и кричалок" и акций протеста, устроенных фанатами, руководство клуба закрыло продажу билетов на фанатскую трибуну на домашние матчи команды.