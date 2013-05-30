Для форума ГТО на Красной площади установят 16 спортивных площадок

С 30 мая по 2 июня на Красной площади в рамках IX форума "Готов к труду и обороне" все желающие смогут не только посмотреть на состязания спортсменов, но и сами сдать нормативы ГТО и получить зачетную книжку, значок и оригинальный подарок.

Специально для мероприятия на Красной площади установят 16 спортивных площадок. Спортсмены из 65 регионов России будут соревноваться в 43 видах спорта.

Зрители смогут принять участие в мастер-классах известных спортсменов. Также на мероприятии свое мастерство покажут музыкальные и танцевальные коллективы.