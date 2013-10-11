Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября 2013, 21:44

В мире

У берегов Италии перевернулась лодка с 250 мигрантами

Вечером в пятницу, 11 октября, у берегов Италии перевернулась лодка с мигрантами. Инцидент произошел в 60 милях от острова Лампедуза, сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

По данным издания, в лодке находились 250 мигрантов. В результате аварии около 200 беженцев оказались в воде. По предварительным данным, людей в воде заметили спасатели.

На место происшествия направлены два вертолета.

Напомним, 3 октября у берегов Италии потерпела крушение лодка, в которой плыли более 500 нелегальных мигрантов. В результате погибло свыше 300 человек.

Италия кораблекрушения жизнь в мире

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика