Выпускников колледжей и вузов освободят от повторной сдачи ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов объяснил, в каких случаях в вузы можно поступать без сдачи Единого госэкзамена.

Как сообщает канал "Москва 24", сдавать ЕГЭ не нужно выпускникам колледжей, которые желают продолжить учебу по своей специальности в высшем учебном заведении.

Им необходимо предъявить диплом и аттестат. Льготы имеют и те, кто получает второе высшее образование. Они могут снова поступить в вуз по результатам внутренних тестов прошлого университета.