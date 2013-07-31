Форма поиска по сайту

Задержаны 8 иностранцев, нелегально работавших в аэропорту Домодедово

На территории аэропорта Домодедово задержаны 8 иностранцев, которые работали по поддельным документам. Нарушителями оказались граждане Молдовы и Узбекистана.

Они осуществляли трудовую деятельность в обществе с ограниченной ответственностью, которое оказывает услуги по уборке салонов воздушных судов в аэропорту, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По материалам прокурорской проверки возбуждено 8 уголовных дел по статье "Использование заведомо подложного документа".

