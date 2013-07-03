Эксперты советуют расширить шоссе в аэропорт Домодедово до шести полос

Автодорогу в аэропорт Домодедово необходимо расширить с существующих четырех до шести полос движения, то есть по три полосы движения в каждом направлении на участке от Старого Каширского шоссе до аэровокзала.

Такое мнение высказала группа консультантов правительства России по вопросам развития московского авиационного узла.

Подобные меры необходимо принять для удовлетворения прогнозируемого потока в 179 млн пассажиров в год к 2030 году, уточняет "Интерфакс".

Отметим, на развитие аэропортов Московского авиаузла могут потратить 511 млрд рублей, из них 308 млрд рублей - на развитие внешней наземной инфраструктуры.