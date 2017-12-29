Водитель въехавшего в остановку автобуса не нарушал ПДД с 2015 года

29 декабря, 11:07
Фото: Агентство "Москва"
Водитель автобуса, который совершил наезд на остановку на Сходненской улице, не нарушал правила дорожного движения с 2015 года. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.
"У водителя автобуса нет ни одного нарушения ПДД с 2015 года", – цитирует Агентство "Москва" сообщение ведомства.
Авария произошла около 9:40 в районе дома № 37 на Сходненской улице. По уточненным данным, в результате ДТП никто не погиб. Состояние пострадавших оценивается как не тяжелое, детей среди них нет.
По одной из версий, водитель автобуса не справился с управлением после того, как пытался уйти от столкновения с автомобилем. Движение транспорта в районе места ДТП затруднено.
Сергей Собянин сообщил о том, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, а также поручил разобраться в причинах ДТП.
Подробнее об аварии в Южном Тушино читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.
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