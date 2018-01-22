Две россиянки погибли в Таиланде при столкновении автомобиля с микроавтобусом

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Две россиянки погибли в ДТП в Таиланде, пишет "Газета.ру".

По данным местного издания Phuket News, автомобиль Nissan Almera, которым управлял гражданин Украины, следовал в аэропорт, когда в районе Ченг Тхале водитель не справился с управлением и врезался в микроавтобус. В результате аварии, сообщили в полиции, погибли две россиянки в возрасте 67 и 68 лет.

Водитель Nissan также получил травмы и был госпитализирован. В ближайшее время его планируют проверить на содержание алкоголя и наркотиков в крови.

Ранее сообщалось, что в Таиланде у российской пары отняли биткойны на сумму 100 тысяч долларов. Злоумышленники ворвались к ним в дом и заставили перевести биткойны на неизвестный счет.

Также отмечалось, что в 2017 году Бангкок занял второе место в рейтинге самых привлекательных для туристов городов мира, уступив по популярности лишь Гонконгу.