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Назван самый привлекательный для туристов город в 2017 году. Согласно исследованию компании Euromonitor International, 25,7 миллиона туристов посетили в этом году Гонконг. Именно он в 2017 году самым популярным городом для путешественников.

Второе место в рейтинге заняла столица Таиланда – Бангкок. Ее достопримечательности привлекли 23,3 миллиона туристов. На третьем месте оказался Лондон, который в этом году посетили 19,8 миллиона путешественников, сообщают "Аргументы недели".

Также популярностью у туристов пользуются Сингапур, Макао, Дубай, Париж, Нью-Йорк, Шэньчжэнь (Китай) и Куала-Лумпур.

Москва в этом рейтинге расположилась на 49-м месте. В 2017 году российскую столицу посетили 4,6 миллиона туристов.