В Таиланде у россиян отняли биткойны на 100 тысяч долларов

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Пару из России ограбили на Пхукете, сообщает "Газета.ру". Неизвестные ворвались к ним в дом и заставили перевести на неизвестный счет биткойны на сумму 100 тысяч долларов.

Также грабители украли три ноутбука, смартфон и паспорта. Россияне подали заявление в полицию. По их мнению, неизвестные, вероятно, тоже из России. Преступники грозили убить их, если пара обратится в полицию.

Полицейские отследили GPS-сигнал телефона и выяснили, что злоумышленники находятся в Малайзии. Ранее сообщалось, что похищенного в Киеве криптоаналитика отпустили после выплаты одного миллиона долларов в биткойнах.