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16 декабря, 14:25

Россиянка находится в тяжелом состоянии после ДТП в Швейцарии

ДТП

16 декабря, 14:25

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Фото: twitter.com/rusembswiss

Гражданка России находится в тяжелом состоянии после ДТП с участием автобуса в Швейцарии. Остальные девять россиян, пострадавших в аварии, сегодня покинут больницу. У некоторых из них есть переломы. Об этом со ссылкой на посольство РФ сообщает РИА Новости.

Авария произошла утром 16 декабря. Автобус, следовавший из Генуи в Дюссельдорф, врезался в стену недалеко от Цюриха. В результате ДТП погиб один человек, более 40 пассажиров получили травмы.

Сегодня также произошло ДТП с участием автобуса в Сербии. Водитель не справился с управлением, и автобус вылетел с трассы. В результате происшествия погибли три человека.

ДТП

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