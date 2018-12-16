Россиянка находится в тяжелом состоянии после ДТП в Швейцарии

Гражданка России находится в тяжелом состоянии после ДТП с участием автобуса в Швейцарии. Остальные девять россиян, пострадавших в аварии, сегодня покинут больницу. У некоторых из них есть переломы. Об этом со ссылкой на посольство РФ сообщает РИА Новости.

Авария произошла утром 16 декабря. Автобус, следовавший из Генуи в Дюссельдорф, врезался в стену недалеко от Цюриха. В результате ДТП погиб один человек, более 40 пассажиров получили травмы.

Сегодня также произошло ДТП с участием автобуса в Сербии. Водитель не справился с управлением, и автобус вылетел с трассы. В результате происшествия погибли три человека.