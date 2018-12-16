Три человека погибли в ДТП с автобусом в Сербии

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На юге Сербии вылетел с трассы автобус, следовавший из Македонии. Об этом со ссылкой на местное МВД сообщает РИА Новости.

ДТП произошло в ночь на 16 декабря на автомагистрали возле поворота к городу Лесковац. В результате аварии погибли три человека, 32 пассажира доставлены в больницы. Причиной ДТП могли стать погодные условия – в ночь на воскресенье на юге Сербии шли дожди и мокрый снег.

Сегодня также произошло ДТП с участием автобуса в Швейцарии. Недалеко от Цюриха следовавший из Генуи в Дюссельдорф автобус врезался в стену. В результате аварии погиб один человек, 44 получили травмы. Среди пострадавших – 10 россиян, они госпитализированы. Причиной аварии также могли стать тяжелые погодные условия.