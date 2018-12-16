10 россиян пострадали в ДТП с автобусом в Швейцарии

Фото: AP/Keystone/Ennio Leanza

Автобус, следовавший из Генуи в Дюссельдорф, врезался в стену неподалеку от Цюриха. В итоге погиб один человек, еще 44 получили травмы. Среди пострадавших десять россиян, сообщает посольство РФ в Швейцарии.

В дипмиссии уточнили, что в настоящее время граждане РФ находятся в больницах. Всем им оказывается медицинская помощь.

По данным местных СМИ, авария произошла в 06:15 по московскому времени. Причины ДТП пока неизвестны. Отмечается, что ранним утром 16 декабря в нескольких областях Швейцарии выпал снег. Незадолго до этого метеорологи предупреждали о гололедице.