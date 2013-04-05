С января по март 2013 года число ДТП в Москве сократилось на 20%

Количество ДТП в Москве, совершенных с января по март 2013 года, сократилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Москве, число аварий уменьшилось с 2646 до 2181 случая, а количество погибших – с 163 до 151 человека. На 18% стало меньше раненых – с 3110 до 2541 человека.

Снижения этих показателей московская Госавтоинспекция связывает с различными мероприятиями – рейдами, сплошными проверками водителей и дежурствами на оживленных перекрестках.

Профилактическая работа полицейских с водителями также снизила детский травматизм – с 195 до 182 ДТП, число раненых детей стало меньше на 20 человек – с 212 до 192.

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