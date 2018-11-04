На юге Москвы автомобиль сбил женщину с двумя детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В столичном районе Орехово-Борисово Северное автомобиль сбил женщину с двумя детьми, один из которых находился в коляске, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел на улице Шипиловская, в районе дома № 34, корпус 1. В результате ДТП четырехлетнего ребенка госпитализировали.

По предварительным данным, машина выехала на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. Водитель находится на месте аварии. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.