Определился соперник сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018

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Сборная Испании сыграла вничью с Марокко в матче третьего тура группового раунда чемпионата мира по футболу.

Встреча, состоявшаяся в Калининграде, завершилась со счетом 2:2. В составе марокканцев мячи забили Бутаиб и Эн-Несири. У Испании голы оформили Иско и Аспас.

В параллельном матче Португалия сыграла вничью с Ираном. Таким образом, Испания, занявшая первое место в группе, в 1/8 финала будет противостоять сборной России.

Ранее сборная РФ потерпела поражение от команды Уругвая со счетом – 0:3. Большую часть матча россияне провели вдесятером после удаления Игоря Смольникова.

Матч Испания – Россия состоится 1 июля на столичном стадионе "Лужники".