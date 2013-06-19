Форма поиска по сайту

19 июня 2013, 15:50

Транспорт

Замдиректора "Аэрофлота" отстранен от работы на период следствия

Заместитель главы "Аэрофлота" отстранен от работы на время следствия

Руководство компании "Аэрофлот" приняло решение отстранить от работы на время следствия заместителя директора Андрея Калмыкова.

"Андрей Калмыков отстранен от должности на время следствия в рамках уголовного дела, возбужденного Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации", - сообщает пресс-служба компании.

Напомним, 18 июня Следственный комитет России возбудил в отношении Калмыкова уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями".

По данным следствия, замдиректора "Аэрофлота" при заключении сделок предоставлял преимущества некоторым туркомпаниям, связанным с его близкими родственниками. Этим он нанес материальный ущерб предприятию и государству как акционера в особо крупном размере.

Аэрофлот следствие уголовные дела Андрей Калмыков

