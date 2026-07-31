Радоницу объявили нерабочим днем в Тамбовской области

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Депутаты Тамбовской областной думы приняли закон, который делает Радоницу – день особого поминовения усопших в Русской православной церкви – нерабочим праздничным днем на территории региона, сообщили в пресс-службе областного законодательного органа.

Закон "Об объявлении нерабочим (праздничным) днем на территории Тамбовской области дня особого поминовения усопших (Радоницы)" был принят на заседании Тамбовской областной думы.

Проект подготовили на основании ходатайства митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия. Документ разработан для содействия сохранению традиций духовной культуры жителей области.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам семьи Сергей Рыбальченко предложил объявить День семьи, любви и верности официальным выходным днем на всей территории страны. По его словам, это позволило бы гражданам провести больше времени с близкими. Кроме того, в календаре наблюдается дисбаланс, поскольку на первое полугодие приходится слишком много нерабочих дней.

