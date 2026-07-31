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31 июля, 17:48

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Отоларинголог Вашкевич: мороженым можно вылечить больное горло

Отоларинголог рассказала, можно ли вылечить больное горло мороженым

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Польза от употребления мороженого при боли в горле не народный миф, а вполне рабочий способ временно облегчить состояние. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на врача-отоларинголога Полину Вашкевич.

"Холод может временно оккупировать болевой синдром, облегчить состояние пациента, немного снять отек в воспаленной слизистой оболочке. Но самое главное – подарить положительные эмоции", – отметила специалист.

Она также рассказала, что существует медицинская практика, когда врачи сами предлагают мороженое пациентам после удаления небных миндалин и аденоидов. Это помогает уменьшить отек и облегчить самочувствие в послеоперационный период.

Однако частое употребление в пищу мороженого может вызвать негативные последствия из-за высокого содержания сахара и калорий. Есть его можно не чаще 2–3 раз в неделю.

Кроме того, осторожными с этим лакомством стоит быть людям, страдающим аллергией на молочный белок и от непереносимости лактозы. Им рекомендуется выбирать безлактозные варианты, а при ожирении и сахарном диабете свести потребление к минимуму.

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