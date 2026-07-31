Садовое кольцо перекроют 1 августа из-за велофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 июля, 17:21

Общество

Роспотребнадзор предупредил об опасности употребления воды из столичных родников

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вода в московских родниках не всегда соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

"Употребление воды из неизвестного и незащищенного источника может привести к различным инфекционным заболеваниям, таким как гепатит А, лептоспироз, острые кишечные инфекции, и другим", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что безопасность воды в роднике должно подтверждать санитарно-эпидемиологическое заключение. При этом там добавили, что по Москве документы, разрешающие использование городских источников для питья или в хозяйственно-бытовых целях, не выдавались.

Роспотребнадзор указал, что в столице есть несколько родников, которые популярны среди местных жителей. Качество воды в таких источниках зависит от санитарного состояния прилегающей территории, времени года, выпадения осадков.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в рамках профилактики энтеровирусных инфекций нужно соблюдать личную гигиену, купаться только в разрешенных местах и использовать индивидуальные пляжные принадлежности. Наряду с этим рекомендуется пить бутилированную или кипяченую воду и не покупать еду в несанкционированных местах.

"Новости дня": горячая линия по профилактике энтеровирусной инфекции заработала в РФ

Читайте также


обществогород

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика