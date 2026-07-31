Роспотребнадзор предупредил об опасности употребления воды из столичных родников

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Вода в московских родниках не всегда соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

"Употребление воды из неизвестного и незащищенного источника может привести к различным инфекционным заболеваниям, таким как гепатит А, лептоспироз, острые кишечные инфекции, и другим", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что безопасность воды в роднике должно подтверждать санитарно-эпидемиологическое заключение. При этом там добавили, что по Москве документы, разрешающие использование городских источников для питья или в хозяйственно-бытовых целях, не выдавались.

Роспотребнадзор указал, что в столице есть несколько родников, которые популярны среди местных жителей. Качество воды в таких источниках зависит от санитарного состояния прилегающей территории, времени года, выпадения осадков.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в рамках профилактики энтеровирусных инфекций нужно соблюдать личную гигиену, купаться только в разрешенных местах и использовать индивидуальные пляжные принадлежности. Наряду с этим рекомендуется пить бутилированную или кипяченую воду и не покупать еду в несанкционированных местах.