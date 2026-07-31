Москвичи чаще всего покупают кофе с молоком и авторские напитки

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Москвичи чаще всего покупают кофе с молоком, в то время как петербуржцы в основном пьют классический черный кофе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на результаты соответствующего исследования.

Доля тех, кто в северной столице покупает именно черный кофе, составляет примерно 18%. В Москве этот показатель составляет 11–12%. В сегменте авторских напитков москвичи опережают петербуржцев (7 против 5%).

В целом по итогам первых 6 месяцев 2026-го объем продаж кофе увеличился на 12,5% по сравнению с прошлым годом. Тенденцию в основном обеспечили продажи дрип-пакетов, их прирост составил 28%. Наряду с этим набирает популярность и зерновой кофе (плюс 17% год к году).

Тем временем россияне стали меньше покупать растворимый кофе: его продажи сократились на 3,7%. Такая же ситуация коснулась напитков на основе цикория и ячменя. Их стали покупать на 6% реже.

Ранее индонезийский климатолог Адри Рамдани предупредил, что мировые цены на кофе и какао могут вырасти из-за усиления климатического явления Эль-Ниньо. По его словам, засуха уже привела к снижению урожайности кофейных культур.

Эль-Ниньо называют природное явление, при котором вода в экваториальной части Тихого океана сильно прогревается. Это запускает цепочку климатических сдвигов по всей планете.