Московские добровольцы-спасатели завершили гуманитарную миссию в Курской области

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Московские добровольцы из Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) завершили десятидневную гуманитарную миссию в Курской области. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

В миссии приняли участие семь человек из студенческого пожарно-спасательного отряда Московского авиационного института, добровольного спасательного отряда ВСКС Московского государственного психолого-педагогического университета "ДСО-СПАС", студенческого пожарно-спасательного отряда колледжа имени маршала В. И. Чуйкова, Дмитровского техникума и сводного отряда Московского городского отделения (МГО) ВСКС.

"В Курской области они ликвидировали последствия непогоды, сортировали гуманитарную помощь и даже спасали самых маленьких", – рассказала руководитель проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина.

Ребята формировали продуктовые наборы, а также обеспечивали безопасность на выставке "Капитан Кусто в России" в Областном дворце молодежи. Важной частью миссии стала совместная работа с аварийно-спасательным формированием Курска. На губернаторском гуманитарном складе в Курске они занимались формированием продуктовых наборов, разгрузкой грузов и погрузкой гумпомощи для отправки в муниципалитеты.

Старший сводной группировки МГО ВСКС Дарья Зайцева отметила, что самым трогательным моментом стало освобождение ребенка, застрявшего в элементах игровой конструкции.

"Спасатели работали максимально аккуратно, отвлекая малыша разговорами, и успешно освободили его", – заявила она.

Даже в выходной день студенты не прекращали профессиональное развитие: они провели занятие по альпинистской подготовке на территории Курского автотехнического колледжа, отработав спуск и подъем на учебно-тренировочной башне.

Сергей Собянин ранее отметил, что в столице продолжает набирать популярность патриотическое волонтерство. В начале 2026 года это движение вошло в тройку самых популярных направлений среди московских добровольцев. Многих участников привлекают к волонтерской деятельности через интерактивные мероприятия, например "Добрые уроки", исторические квесты и викторины о городах-героях и значимых датах.