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31 июля, 13:52

Спорт

Путин выразил соболезнования в связи со смертью баскетболиста Едешко

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью чемпиона Олимпийских игр 1972 года в составе сборной СССР по баскетболу Ивана Едешко. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на опубликованную на сайте Кремля телеграмму.

"В этот скорбный час примите мои соболезнования и слова поддержки", – говорится в документе.

Путин назвал Едешко легендарным баскетболистом, наставником и педагогом. По словам российского лидера, спортсмен с честью представлял страну на крупнейших мировых турнирах и Олимпийских играх, завоевал десятки наград и пользовался уважением коллег и болельщиков.

Едешко скончался 30 июля 2026 года на 82-м году жизни. Причиной смерти стал инфаркт.

Спортсмен выступал за ЦСКА почти десять лет, придя в команду в 1970 году. Также он играл за киевский СКА, минские РТИ и "Спартак". Помимо олимпийского золота, спортсмен становился чемпионом мира в 1974 году, чемпионом Европы в 1971 и 1979 годах, а также восемь раз выигрывал золото чемпионата СССР.

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