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Республика Науру (Наоэро) прекратила дипломатические отношения с Цхинвалом. Об этом заявил МИД Южной Осетии на официальном сайте.

Решение принято под внешним давлением, политическим и экономическим шантажом со стороны Грузии и западных стран.

"Этот шаг не является следствием двусторонней повестки", – говорится в тексте.

В ведомстве отметили, что на правительство Наоэро длительное время оказывалось серьезное воздействие, сопряженное с угрозами. Попытки Грузии "зачистить" дипломатическое поле вокруг Южной Осетии в МИД республики назвали безуспешной борьбой с реальностью, которая не влияет на фактический статус республики.

Ранее в МИД РФ заявляли, что власти Грузии публично признали, что Запад требовал от Тбилиси открытия второго фронта против Москвы. Уточнялось, что для западных стран регион Южного Кавказа – географически далекий и культурно чужой. Поэтому Запад проводил там не созидательные, а деструктивные замыслы, связанные с геополитическими играми.

