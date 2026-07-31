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31 июля, 13:09

Политика

Южная Осетия прекратила дипломатические отношения с Науру

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Игорь Коваленко

Республика Науру (Наоэро) прекратила дипломатические отношения с Цхинвалом. Об этом заявил МИД Южной Осетии на официальном сайте.

Решение принято под внешним давлением, политическим и экономическим шантажом со стороны Грузии и западных стран.

"Этот шаг не является следствием двусторонней повестки", – говорится в тексте.

В ведомстве отметили, что на правительство Наоэро длительное время оказывалось серьезное воздействие, сопряженное с угрозами. Попытки Грузии "зачистить" дипломатическое поле вокруг Южной Осетии в МИД республики назвали безуспешной борьбой с реальностью, которая не влияет на фактический статус республики.

Ранее в МИД РФ заявляли, что власти Грузии публично признали, что Запад требовал от Тбилиси открытия второго фронта против Москвы. Уточнялось, что для западных стран регион Южного Кавказа – географически далекий и культурно чужой. Поэтому Запад проводил там не созидательные, а деструктивные замыслы, связанные с геополитическими играми.

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