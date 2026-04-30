Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 18:44

В мире
Главная / Новости /

NDTV: фермер в Индии обвинил в гибели 140 куриц включившего громкую музыку диджея

Фермер в Индии обвинил включившего громкую музыку диджея в гибели 140 куриц

Фото: 123RF.com/maybeiii

Фермер в Индии обвинил включившего громкую музыку диджея в гибели 140 куриц, сообщает NDTV.

Инцидент произошел 25 апреля в округе Султанпур в штате Уттар-Прадеш. Свадебная процессия вместе с диджеем двигалась по одной из местных деревень. По словам фермера Сабира Али, свадьба проходила мимо его фермы примерно в 21:40, и от слишком громкого звука 140 кур погибли.

Мужчина подал заявление в местную полицию. В результате правоохранители завели дело против диджея по данному обвинению. Проводится расследование того, была ли превышена допустимая в такое время суток громкость музыки и действительно ли она могла повлиять на гибель птиц.

Отмечается, что высокочастотные звуковые волны действительно могут вызвать сильный стресс у птиц и животных, что в результате приводит к остановке сердца.

Ранее в США ушел из жизни старейший в мире голубь по кличке Сахар. Он родился 23 июня 1981 года. Он прожил в неволе 44 года и 72 дня, благодаря чему оказался в Книге рекордов Гиннесса. При этом продолжительность жизни голубей в среднем составляет приблизительно 20 лет.

Читайте также


за рубежомживотные

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика