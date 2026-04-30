Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 15:52

Политика

Путин на бесермянском наречии поприветствовал представительницу народа в "Манеже"

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Владимир Путин на бесермянском наречии поприветствовал участницу встречи с представителями коренных малочисленных народов России в "Манеже" в Москве.

Мероприятие состоялось на площадке просветительского марафона "Знание. Первые". Представительница народа бесермян Надежда Сидорова поздоровалась с главой государства на бесермянском наречии.

"Чырткемесь! Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович", – сказала женщина.

В ответ Путин поздоровался с ней, использовав слово "чырткемесь", которое у бесермян используется в качестве уважительного приветствия.

"Ой, класс", – ответила она.

На этой же встрече российский президент заявил, что сила страны состоит в ее многообразии. Он отметил, что костяком миропонимания является любовь граждан к своей малой Родине и к общей для всех большой Родине. Россия формировалась именно как союз народов, подчеркнул лидер государства.

В ОП обсудили возможности сплочения общества для защиты нацинтересов

Читайте также


властьполитика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика