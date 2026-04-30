30 апреля, 12:12

Футбольное дерби между "Локомотивом" и "Динамо" пройдет в Москве 1 мая

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Московские футбольные клубы "Локомотив" и "Динамо" встретятся на стадионе "РЖД Арена" в рамках 28-го тура Российской Премьер-лиги 1 мая. Главным арбитром игры стал Евгений Кукуляк, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В чемпионатах России столичные команды сыграли между собой 79 матчей с 1992 года. "Локомотив" одержал 34 победы, а "Динамо" – 24. В 21 поединке победителя не смогли определить.

Всего с 1926 года команды проводили очные матчи 177 раз. Общее преимущество принадлежит "Динамо". В 37 случаях была ничья.

В настоящее время после 27 игр "Локомотив" стоит на третьей строчке в турнирной таблице. Команда смогла набрать 49 очков. "Динамо", в свою очередь, имеет 38 очков и занимает восьмое место. Действующим победителем чемпионата и лидером таблицы является "Краснодар" (60 очков).

Ранее "Локомотив" сыграл вничью с петербургским "Зенитом" в матче 26-го тура Российской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Игра на домашнем стадионе "Локомотива" закончилась со счетом 0:0. Судьбу встречи в пользу московской команды мог решить пенальти, назначенный в ворота гостей в компенсированное ко второму тайму время.

