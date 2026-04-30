30 апреля, 11:38

Наука

Россияне смогут увидеть "цветочную" Луну в мае

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Россияне смогут увидеть "цветочное" полнолуние в ночь на 2 мая, отмечается, что разглядеть его будет очень просто. Об этом сообщает телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Луна называется цветочной, что в данном случае, вероятно, не требует объяснений – природа и в Северной Америке, откуда пришло название, и на нашем континенте развивается примерно по одним и тем же ритмам", – говорится в сообщении.

Чтобы увидеть восход Луны, нужно смотреть на точку, противоположную той, где садится Солнце. При этом поздней весной и летом высота Луны над горизонтом составляет лишь 10–20 градусов. Поэтому для ее наблюдения понадобится ничем не закрытый вид на восток.

Второе полнолуние – "голубая" Луна – произойдет 31 мая. Название никак не связано с цветом спутника, а заимствованно от английского выражения once in a blue moon! ("однажды при голубой Луне". – Прим. ред.). По словам астрономов, это выражение описывает событие, вероятность наступления которого крайне мала.

