30 апреля, 11:21

Политика

Медведев заявил, что конфликт РФ и Запада носит экзистенциальный характер

Фото: vk.com/znanierussia

Конфликт России и Запада носит экзистенциальный характер, это вопрос существования. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе лекции на просветительском марафоне "Знание. Первые".

Он указал на отсутствие иллюзий по поводу того, что будет дальше.

"Они (европейцы. – Прим. ред.) не понимают очень многого из того, что говорим мы, не хотят нас слышать и, если говорить прямо, желают кончины нашего государства", – сказал Медведев.

При этом, по его словам, ссоры США со всем миром завершатся победой России.

Ранее Медведев усомнился в том, что США "впрягутся" за Европу при гипотетическом конфликте с Россией. Он пояснил, что дело не в критическом отношении американского президента Дональда Трампа к европейцам и не в нынешнем конфликте с Ираном. Дело в том, утверждал Медведев, что Вашингтону просто не нужна Европа.

При этом сам вопрос о возможности такого конфликта Медведев называет непраздным. Он напомнил, что Франция и Польша начали подготовку к совместным ядерным учениям.

