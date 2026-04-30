30 апреля, 10:06

Транспорт

Восемь поездов задерживаются в Крым и обратно из-за закрытия моста

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Восемь поездов дальнего следования "Таврия" задерживаются на пути в Крым и обратно из-за приостановки движения на Крымском мосту. Об этом сообщила пресс-служба ж/д перевозчика "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ).

Поезд №  025/026 Минеральные Воды – Симферополь отстает от графика на 4,5 часа, №  092/091 Москва – Севастополь – на 4 часа, № 173/174 Москва – Евпатория – на 4,5 часа, № 028/027 Москва – Симферополь – на 2,5 часа, № 179/180 Санкт-Петербург – Евпатория – на 2,5 часа.

Из Крыма на 3,5 часа задерживаются поезда № 174/173 Евпатория – Москва и № 092/091 Севастополь – Москва. Состав № 098/097 Симферополь – Москва опаздывает на 30 минут.

В ГСЭ уточнили, что время задержки может измениться. Начальники поездов озвучивают пассажирам ожидаемое время прибытия по мере поступления информации.

Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав граждан из-за задержек движения. В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования. Кроме того, пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору.

Проезд автомобилей по Крымскому мосту перекрыт с ночи 30 апреля. Он длится более 5 часов.

Ранее РЖД организовали около 20 маршрутов для исторических поездов ко Дню Победы. Ретросоставы пройдут по территории 39 российских регионов, они преодолеют почти 20 тысяч километров пути и сделают остановки на 181 станции. Праздничные вагоны стилизовали под воинские эшелоны.

