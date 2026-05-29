Сильная вспышка зафиксирована на Солнце впервые за неделю

Сильная вспышка предпоследнего класса мощности M1.2 произошла на Солнце впервые с 22 мая. Об этом сообщила пресс-служба Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Явление зафиксировали в 10:22 по московскому времени в пятницу, 29 мая, в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4455 (N13E66). Вспышка продлилась 24 минуты.

Институт отметил, что в последний раз сильная вспышка была выявлена 22 мая. Она сопровождалась выбросом плазмы в сторону Земли.

Ранее крупная активная область вышла с обратной стороны Солнца. При этом в ней полностью отсутствовала энергия. Эксперты пока не установили причину данного явления.

Вместе с тем сообщалось, что до конца текущего мая и в середине июня на Солнце могут появляться вспышки, однако астрономы ожидают постепенного снижения солнечной активности до минимального уровня к 2030 году. В настоящее время на видимой стороне звезды присутствует несколько активных групп пятен.

