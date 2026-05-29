Эксперт Железняков: причиной взрыва ракеты New Glenn могла стать утечка топлива

Причиной взрыва ракеты‑носителя New Glenn могла стать утечка топлива в нижней ступени, предположил в беседе с ТАСС историк космонавтики Александр Железняков.

"Судя по кадрам, которые были распространены, возгорание и какая-то вспышка произошли в хвостовой части ступени. Поэтому, возможно, при зажигании из-за этой утечки произошла такая аномалия", – пояснил он.

При этом эксперт отметил, что предметно говорить о причинах аварии пока рано.

О взрыве ракеты New Glenn компании Blue Origin на стартовой площадке во Флориде стало известно утром 29 мая. Инцидент произошел во время огневых испытаний.

Момент попал в прямую трансляцию. На кадрах была видна яркая вспышка, когда в компании сообщили о "нештатной ситуации". Никто из персонала не пострадал.

Случившееся прокомментировал американский миллиардер Илон Маск. Он назвал запуск New Glenn очень неудачным, а также заявил, что работа с ракетами – это трудное дело.