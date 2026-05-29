Россияне смогут подтвердить участие в СВО у нотариуса

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Нотариусы могут получить сведения об участии бойцов в спецоперации на Украине при помощи нового сервиса Единой информационной системы (ЕИС). Об этом ТАСС рассказал вице-президент Федеральной нотариальной палаты (ФНП) Константин Корсик.

Раньше военным необходимо было запрашивать справки об участии в СВО на портале "Госуслуги", в военкоматах и других организациях. После запуска ЕИС нотариусы получили доступ к электронной платформе Минобороны РФ "Витрина данных". Они могут самостоятельно и оперативно запросить и получить информацию об участии в боевых действиях.

Корсик уточнил, что через нотариусов можно получить льготы. В 2025 году их общий объем достиг порядка 1 миллиарда рублей. Вице-президент ФНП назвал поддержку бойцов СВО и членов их семей одним из приоритетов нотариального сообщества.

"И прежде всего это предоставление льгот на оплату совершения нотариальных действий для различных категорий граждан и военнослужащих. При этом список получателей льгот по инициативе нотариата постоянно расширялся", – сказал он.

Кроме того, подтвердить статус участника СВО необходимо и для решения вопросов наследования. Например, это понадобится для получения документа, который дает право вдовам военных пользоваться их автомобилями до получения свидетельства о праве на наследство. Также подтверждение требуется наследникам, пропустившим принятие наследства.

Ранее Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО в российских регионах. Они распространяются на бойцов и ветеранов спецоперации, на участников боев в приграничье, ополченцев Донбасса, участвовавших в боях с 11 мая 2014 года, и членов их семей.

Кроме того, глава государства поручил сделать бессрочными единые базовые меры поддержки для близких погибших участников СВО.

