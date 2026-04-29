29 апреля, 19:53

Транспорт

Состоялась жеребьевка Московского мотофестиваля

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Жеребьевка Московского мотофестиваля, который официально откроет мотосезон, прошла в столице. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, распределение состоялось в Центре перспективных разработок Московского транспорта. По итогам мероприятия стало известно, в каком порядке мотоклубы и сообщества проедут по улицам города. Другие участники смогут принять участие в заезде по мере прибытия.

Помимо этого, участникам представили программу мотофестиваля и маршрут, особенно обратив внимание на непростые участки. Также мотоциклистам напомнили о правилах движения в колонне и показали статистику, согласно которой, аварий с участием мотоциклов стало меньше.

Ликсутов отметил, что в рамках мотофестиваля по улицам Москвы проедут представители свыше 30 мотоклубов и сообществ.

14-й Московский мотофестиваль состоится 16 мая на смотровой площадке Воробьевых гор. В этот раз он будет посвящен Году единства народов России. В нем примут участие более тысячи мотоциклистов.

