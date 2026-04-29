Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 16:54

Политика

Захарова обвинила Турцию и Болгарию в содействии ущербу Черному морю

Фото: mid.ru

Черноморским странам НАТО после атаки БПЛА ВСУ на Туапсе нужно задуматься о том, что они занимаются поддержкой террористов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что страны – члены НАТО, которые расположены на берегу Черного моря, должны разделять ответственность за решения, принимаемые государствами Альянса по "накачке режима" президента Украины Владимира Зеленского вооружением.

Захарова также указала на то, что своими политическими актами поддержки, финансированием, прямыми поставками вооружений и информационной помощью данные страны содействуют тому, что по Черному морю наносится экологический удар.

"Кто-нибудь думает в Болгарии, в Турции на этот счет? Кто-то задает вопросы, на что они вообще, забирая у своих налогоплательщиков, переводят деньги туда, в адрес Банковой? Видимо, не думают, но надо бы подумать", – отметила дипломат.

По ее словам, эта ситуация говорит о "террористической сущности" Киева, а также о том, что международные организации, в том числе экологические, полностью игнорируют преступления Украины.

Захарова также напомнила, что Владимир Путин сказал о том, что удар ВСУ по Туапсе потенциально грозит серьезными экологическими последствиями.

Из-за нескольких украинских атак по НПЗ на всей территории Туапсинского муниципального округа действует режим ЧС регионального уровня. Пожар на территории НПЗ в Туапсе начался 28 апреля после падения обломков очередного сбитого БПЛА. Огонь распространился на двухэтажный многоквартирный дом, но жильцов на тот момент уже эвакуировали. Возгорание удалось локализовать.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика