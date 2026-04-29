Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 14:37

Политика

"Единая Россия" продлила регистрацию кандидатов на предварительное голосование

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин​

"Единая Россия" продлила регистрацию кандидатов на предварительное голосование до 14 мая, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу партии.

В настоящий момент зарегистрированы более 4 тысяч кандидатов. По словам секретаря генсовета партии Владимира Якушева, конкурс превысил 9 человек на место. Он добавил, что от региональных оргкомитетов в ряде регионов поступила информация о том, что поток желающих принять участие в процедуре не спадает, поэтому было принято решение продлить сроки.

Отмечается, что 12% подавших заявки – участники СВО. При этом каждый пятый кандидат моложе 35 лет, а каждый четвертый является действующим депутатом. Активнее всего регистрируются избиратели Московской, Свердловской и Ростовской областей, однако в соотношении от общего числа избирателей в регионе лидируют Ямал, Коми, Оренбургская и Волгоградская области.

Председатель оргкомитета предварительного голосования Александр Карели подчеркнул, что заявку подают те, кто готов к серьезной и честной политической борьбе.

"Всех участников предварительного голосования должно объединять одно – стремление работать на результат и нести ответственность перед людьми", – заключил он.

Ранее Владимир Путин призвал жестко пресекать провокации, в том числе из-за рубежа, в преддверии выборов в Госдуму. Он также поручил уделить особое внимание организации голосования в новых и приграничных регионах России. По его словам, важно, чтобы проголосовать смогли и участники СВО. Для этого необходимо создать все условия.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика