29 апреля, 13:01

Общество

Минобрнауки РФ намерено усилить кооперацию вузов, науки и промышленности

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Минобрнауки РФ намерено усилить кооперацию вузов, науки и промышленности, рассказал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в ходе стратегической сессии "Медицина: инновационное развитие ассистивных технологий".

Он отметил, что на новом этапе реализации флагманских программ и всей линейки инструментов господдержки ключевое внимание будет уделяться созданию больших партнерств и консорциумов под конкретные задачи, а также реализации масштабных технологических проектов в интересах жителей России.

Фальков добавил, что растущий масштаб задач требует "другого качества кооперации" между университетами, промышленностью и научными организациями.

Ранее сообщалось, что часть программ обучения в российских вузах будет модернизирована. Как отметил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, они могут оказаться сложнее после перехода на новую модель образования.

По словам замминистра, цель системной работы по обновлению программ – обеспечить максимальную востребованность выпускников на рынке труда, а также привести их знания в соответствие с актуальными запросами экономики.

