29 апреля, 10:55

Повторный аукцион по продаже Рижского вокзала пройдет 10 июня

Повторный аукцион по продаже Рижского вокзала в Москве назначен на 10 июня, говорится на сайте Российских железных дорог (РЖД).

Прием заявок на торги начнется 29 апреля в 16:00 по московскому времени. Окончание приема назначено на 12:00 1 мая. Сами торги состоятся в 12:00 10 июня.

При этом стартовая цена лота составляет 4 миллиарда рублей, а задаток – 400,9 миллиона.

Еще в марте Рижский вокзал был выставлен на торги за аналогичную сумму. Продажу вокзала ранее поддержало правительство РФ. Первый аукцион провалился, так как к установленному сроку не поступило ни одной заявки на участие в торгах.

Рижский вокзал давно не используется по своему назначению. Предполагается, что его можно будет интегрировать в городскую среду в ином статусе, создать привлекательную общественную зону для жителей и гостей Москвы.

В РЖД выражали надежду, что Рижский вокзал и прилегающая к нему территория позволят не только развивать город, но и расширять историю железной дороги.

