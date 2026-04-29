Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 10:51

Происшествия

На Кубани задержали обвиняемого в убийстве пропавшей 11-летней девочки

Фото: МАХ/"Следком"

В Краснодарском крае задержали мужчину по обвинению в убийстве 11-летней девочки, которая пропала 24 апреля. Об этом сообщает Следственный комитет России в MAX.

В прошлую пятницу девочка вышла из дома на прогулку и пропала. По факту безвестного исчезновения ребенка возбудили уголовное дело, были организованы поиски, которые велись круглосуточно. На пятый день добровольцы нашли девочку мертвой.

В результате расследования правоохранители установили личность мужчины, который, по имеющимся данным, мог совершить преступление. Им оказался 31-летний местный житель.

По версии следствия, он встретил девочку на одной из улиц поселка Стрелка, посадил в свой автомобиль и направился в сторону хутора Белого. Затем мужчина задушил потерпевшую, а после переместил тело за пределы хутора и спрятал рядом с водоемом. После этого он покинул территорию Темрюкского района.

Мужчине уже предъявлено обвинение по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ, он признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Ранее в Хакасии 15-летняя девочка вышла покататься на велосипеде и пропала. Об исчезновении ребенка в правоохранительные органы сообщила одна из жительниц села Ефремкино 4 апреля. Велосипед несовершеннолетней был обнаружен под мостом через реку Белый Июс, которая протекает недалеко от населенного пункта.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика