Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 10:29

Экономика

Столичные заказчики провели свыше 36 тысяч котировочных сессий на портале поставщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные заказчики за первый квартал 2026 года провели на портале поставщиков свыше 36 000 котировочных сессий, заявила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

В среднем на один контракт претендовали 7 бизнесменов. Благодаря высокой конкуренции удалось достичь среднего снижения цены на 14%. Наиболее востребованными оказались категории строительных товаров, хозяйственной и медицинской продукции – 3 600, 3 200 и 2 700 сделок соответственно.

"Котировочные сессии – удобный формат закупок для всех участников: предприниматели получают доступ к большему числу заказов, что дает им возможность масштабировать свой бизнес, а заказчикам такой формат позволяет экономить бюджетные средства", – сказала Багреева.

Котировочная сессия, которая представляет собой мини-аукцион, может продолжаться 3, 6 или 24 часа. Участники последовательно снижают начальную максимальную цену контракта, а побеждает тот, кто предложит наименьшую стоимость.

"Участвовать в котировочных сессиях на портале поставщиков могут предприниматели из всех регионов России", – добавил глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, в число наиболее активных регионов-поставщиков вошли Москва, Московская и Ростовская области, Санкт-Петербург и Краснодарский край. На них пришлось 27 000 контрактов, то есть 75% от общего количества.

Ранее стало известно, что в Москве доля контрактов со сроком исполнения 2–3 года в общем объеме закупок увеличилась с 20 до 27% в 2025 году. С помощью таких контрактов государственные и муниципальные компании могут рассчитать закупки на длительный срок, правильно распределить средства и получать товары и услуги непрерывно в течение 2–3 лет.

Читайте также


бизнесэкономикагород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика