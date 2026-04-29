29 апреля, 09:04

Транспорт

Пик пассажиропотока в Шереметьево и Домодедово ожидается 1, 3 и 9–11 мая

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Пик пассажиропотока в столичных аэропортах Шереметьево и Домодедово ожидается 30 апреля, а также 1, 3 и 9–11 мая. Об этом Агентству "Москва" заявили в пресс-службах авиагаваней.

Как рассказали в Шереметьево, наиболее загруженными днями по количеству обслуживаемых пассажиров в воздушной гавани станут 1, 9, 10 и 11 мая. В топ наиболее популярных направлений внутри страны в период майских праздников вошли Калининград, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Минеральные Воды. Среди востребованных международных рейсов – Анталья, Шанхай, Ереван, Стамбул и Минск.

В Домодедово, в свою очередь, указали, что пиковыми по пассажиропотоку станут 30 апреля, 1, 3, 10 и 11 мая.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко рекомендовал россиянам не покидать страну на майские праздники, так как резкая смена климата и времени может негативно повлиять на здоровье. Он посоветовал спланировать отдых и взять отпуск летом, а также обратить внимание на поездки за город.

транспортгород

