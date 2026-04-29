29 апреля, 00:58

Происшествия

В Туапсе вывезено более 8 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси

Фото: ТАСС/Игорь Онучин

Свыше 8 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси вывезли с места разлива нефтепродуктов в Туапсе. Об этом сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края.

Всего на данный момент к ликвидации последствий ЧП привлечены 360 человек и 60 единиц техники.

Об атаке вражеских дронов в Краснодарский край стало известно 28 апреля. Беспилотники удалось сбить, но из-за падения обломков на НПЗ в Туапсе начался пожар.

В связи с этим на территории всего Туапсинского муниципального округа был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. Глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что ведомство будет наращивать свои силы для ликвидации последствий удара. Также к месту ЧП перебросят боновые заграждения.

