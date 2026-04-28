Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 17:54

Мэр Москвы

Сергей Собянин поддержал проведение фестиваля "Русское поле"

Фото: пресс-служба департамента национальной политики и межрегиональных связей

Сергей Собянин поддержал проведение XV Межрегионального творческого фестиваля славянского искусства "Русское поле". Градоначальник подписал соответствующее постановление, передает портал мэра и правительства столицы.

В этом году фестиваль, посвященный Году единства народов России, состоится 22 августа. Площадкой мероприятия станет парк Победы на Поклонной горе.

Ожидается, что на фестивале выступят порядка 2 тысяч участников, а гостями будут не менее 150 тысяч человек. Площадка объединит людей, любящих историю своей страны, ее народное творчество и искусство.

Торжественная часть пройдет на главной сцене. На нее выйдут артисты, профессиональные и любительские хоровые и танцевальные коллективы. Зрители увидят в том числе концерт большого русского хора.

Всех гостей будут ждать на "Площади регионов". Там в специальных павильонах ремесленники и производители представят свои товары, а также проведут мастер-классы по изготовлению необычных предметов. А в "Модном ряду" можно будет увидеть дизайнерские русские и этнические костюмы.

Попробовать блюда из разных российских регионов посетители смогут на площадках "Национальная кухня" и "Сытный двор". Также в этот раз появится площадка "Поляна традиций", где пройдут интерактивные спектакли, основанные на обрядах и культуре разных народов страны.

Интересна будет гостям и площадка "Арт-квартал", предлагающая мастер-классы и развлечения. А локация "Поэтическая слобода" приглашает всех желающих на поэтический конкурс авторов и чтецов "Моя земля – мое слово".

Юные гости смогут посетить аттракционы и другие развлечения на площадке "Детские забавы". При этом интерактивную локацию "Поле славы" посвятят 85-летию начала контрнаступления советских войск в 1941 году.

Участники фестиваля смогут побороться за звания:

  • "Лучший хоровой коллектив";
  • "Лучший хореографический коллектив";
  • "Лучший вокально-хореографический коллектив";
  • "Лучший народный ансамбль";
  • "Лучший народный мастер";
  • "Лучший товаропроизводитель";
  • "Лучшая коллекция одежды".

Помимо этого, состоятся конкурс поэзии "Моя земля – мое слово" и конкурс народных обрядов "Сила традиций". Основные мероприятия будут транслироваться на официальном сайте фестиваля, в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", на портале "Культура.рф".

Ранее Собянин сообщил, что с 30 мая по 12 июля в Москве пройдет десятый фестиваль циркового искусства "Идол". Там выступят 170 артистов из 12 стран, в том числе из Китая, КНДР, Мексики и Монголии. Их номера оценят жюри, журналисты и зрители.

Читайте также


мэр Москвыкультурафестивалигород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика