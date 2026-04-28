28 апреля, 16:53

Происшествия

Выброс нефтепродуктов произошел на горящем НПЗ в Туапсе

Фото: MAX/"Вениамин Кондратьев"

Выброс нефтепродуктов из резервуара произошел на загоревшемся после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) НПЗ в Туапсе, рассказал начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Клушин.

Сообщение опубликовано в телеграм-канале губернатора региона Вениамина Кондратьева.

"Произошло вскипание и выброс нефтепродуктов из резервуара № 3, в результате чего горючее – нефть – перекинулось на дорогу, повреждены насколько автомобилей", – уточнил Клушин.

Он также подчеркнул, что ситуация контролируется.

Пожар на НПЗ начался после падения обломков сбитого украинского БПЛА 28 апреля. Никто из местных жителей не пострадал. Тем не менее власти объявили эвакуацию жителей домов рядом с местом возгорания.

В настоящее время из-за аварии на водопроводной насосной станции, расположенной на территории загоревшегося НПЗ, в Туапсе и Шепсинском сельском округе остановлена подача воды. До конца дня на территориях, которых коснулось отключение, установят емкости с водой для бытовых нужд, а также питьевой водой.

Комментируя происходящее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что меры по ликвидации последствий пожара принимаются на должном уровне.

Мазут достиг курортных поселков в Туапсе

