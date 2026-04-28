28 апреля, 15:16

Политика

Президент Эстонии Карис заявил об ошибке Европы в отказе от переговоров с Россией

Фото: ТАСС/EPA/TOMS KALNINS

Европа допустила ошибку, когда отказалась от переговоров с Россией в начале спецоперации на Украине, заявил президент Эстонии Алар Карис. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Yle.

По мнению Кариса, теперь Россия уже не заинтересована в контакте с Европой.

Президент пояснил, что Евросоюз много вложил в Украину и поэтому не может допустить ситуации, при которой за столом переговоров в нужный момент окажутся США, Россия и, возможно, какая-то третья страна, а Европы там не будет.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия является неотъемлемой частью Европы. Он уточнил, что нынешняя плеяда европейских политиков в качестве главного ориентира выбирает линию тотальной русофобии, однако провозглашение РФ главной угрозой для Европы – неразумно.

До этого Песков предостерег Германию, объявившую о планах создать самую сильную армию в Европе к 2039 году, от возвращения туда, где она уже была несколько раз. Так он прокомментировал принимаемые ФРГ стратегии, в которых РФ названа "главной угрозой".

