28 апреля, 13:47

Общество

Более 1,4 тыс деревьев упало в Подмосковье из-за непогоды

Фото: ТАСС/Елизавета Суглобова

Более 1,4 тысячи деревьев упало в Подмосковье в 35 муниципальных образованиях из-за непогоды, сообщили в пресс-службе МЧС Московской области.

В настоящий момент к ликвидации последствий привлечены 452 спасателя и 127 единиц техники. Также на территории области провели работы по распиливанию более тысячи деревьев. От них и веток уже очищены дороги регионального и федерального значения, затруднений в движении автотранспорта нет.

В ведомстве добавили, что зарегистрированы повреждения 514 автомобилей в 33 муниципальных образованиях, а в 2 произошло отключение энергоснабжения. Кроме того, 7 человек пострадали в результате падений деревьев, но погибших нет.

Максимальные порывы ветра были зарегистрированы в Волоколамском муниципальном округе, городских округах Клин и Ступино. Там скорость ветра составляла 16 и 17 метров в секунду соответственно.

Ранее стало известно, что в столице был установлен суточный рекорд высоты снежного покрова для 28 апреля. На метеостанции ВДНХ высота сугробов достигла 10 сантиметров. В подмосковном Клину высота снега составила 16 сантиметров.

В Москве непогода привела к падению более 110 деревьев, повреждению автомобилей, образованию заторов и в некоторых случаях к травмам людей. Городские службы продолжают ликвидировать последствия сильного верта и снегопада.

