28 апреля, 12:24

Происшествия

Жительница Хабаровска попросила мужа убить ее отца, чтобы получить квартиру

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жительница Хабаровска попросила мужа убить ее отца ради квартиры, но он обратился в полицию, сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

По данным ведомства, осенью 2024 года 36-летняя женщина предложила супругу нанять киллера за денежное вознаграждение, чтобы расправиться со своим отцом и получить квартиру после его смерти. Однако мужчина сообщил об этом правоохранителям, после чего все его действия проходили под контролем оперативников.

Злоумышленница передала возлюбленному деньги на убийство, а также предоставила подробную информацию об отце. Супруг рассказал, что якобы нашел исполнителя, и показал ей фото с имитацией обгоревшего тела "убитого" родителя.

В результате женщина была признана виновной в организации приготовления к убийству по найму группой лиц по предварительному сговору. Ей назначили наказание в виде 5 лет колонии с ограничением свободы на один год.

Ранее в Новосибирске задержали мужчину, который хотел заказать убийство своей 72-летней матери. Уточняется, что на преступный умысел 49-летний злоумышленник решился из-за неприязни к родителю. Тогда он стал искать исполнителя убийства, в связи с чем обратился к одному из жителей региона.

судыпроисшествиярегионы

