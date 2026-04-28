28 апреля, 12:22

Происшествия

Число погибших при пожаре на севере Москвы выросло до 3 человек

Видео: MAX/SHOT

Число погибших при пожаре в строящемся здании на севере Москвы увеличилось до 3 человек, еще 7 пострадали, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

По данным ведомства, из здания удалось спасти 31 человека. Сотрудники МЧС продолжают работать на втором этаже.

"По периметру установлены подъемные механизмы, внутри продолжают работу звенья газодымозащитной службы", – добавили в министерстве.

В ликвидации огня задействованы более 120 человек и 30 единиц техники. В оперативных службах уточнили ТАСС, что на место был запрошен вертолет с горизонтальной системой тушения.

Возгорание произошло в строящемся здании по адресу 2-й Амбулаторный проезд, дом 14, 28 апреля. По данным МЧС, там загорелись 2-й и 3-й этажи. СМИ сообщали, что огонь продолжает распространяться.

Пожару был присвоен пятый, максимальный номер сложности. В настоящее время тушение осложняет высокая пожарная нагрузка.

На место ЧП также незамедлительно прибыли специалисты Центра медицины катастроф и скорой помощи. Установление обстоятельств и причин пожара взяла на контроль Савеловская межрайонная прокуратура.

В связи с возгоранием перекрыто движение транспорта по 3-му Балтийскому переулку. Участок закрыт от 2-го Амбулаторного проезда до улицы Часовой. Сотрудники ГАИ обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники и перенаправляют машины на соседние улицы.

происшествияпожаргород

