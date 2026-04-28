Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 11:49

Регионы

Вологодские власти заявили о ликвидации всех "наливаек" и точек продажи вейпов в регионе

Фото: depositphotos/librakv

Все "наливайки" и точки продажи вейпов вслед за алкомаркетами были ликвидированы в Вологодской области, сообщает RT со ссылкой на губернатора Георгия Филимонова.

По его словам, закрыты 610 алкомаркетов, 125 "наливаек" и 316 точек продажи вейпов. Все 610 алкомаркетов ликвидировали еще в прошлом году: магазины закрылись, перепрофилировались или сменили формат.

Филимонов также передал "дружеский привет" коллегам-губернаторам, которые провозглашают лозунги о необходимости решения этих проблем.

Ранее в Совете Федерации (СФ) призвали усилить контроль за продажей алкоголя в России. По словам первого заместителя председателя комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина, законодательство об алкогольном регулировании предусматривает ряд существенных запретов на продажу алкоголя, в том числе по времени и вблизи социально значимых объектов.

Читайте также


регионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика