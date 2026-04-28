28 апреля, 11:28

В Москве у станции метро "Кленовый бульвар" построят крупный деловой центр

Фото: пресс-служба градостроительного комплекса Москвы

На юге Москвы в районе Нагатинский Затон реорганизуют территорию площадью более 2 гектаров в составе транспортного хаба "Кленовый бульвар". Соответствующий проект решения опубликован на портале mos.ru, сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

Там планируется построить шестиэтажный многофункциональный центр общей площадью 68 тысяч квадратных метров. По словам Ефимова, вход в здание интегрируют с выходом со строящейся станции "Кленовый бульвар" Бирюлевской линии метро. Еще один вход будет расположен со стороны музея-заповедника "Коломенское". Инвестиции в проект оцениваются в 25 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект может составить 932,59 миллиона рублей.

Участок расположен на пересечении Кленового бульвара и улицы Новинки, рядом со станцией "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии метро. Ожидается, что объект будет удобен как для жителей района, так и для посетителей музея-заповедника.

"В многофункциональном центре разместятся офисы, магазины, кафе и другие организации сферы услуг, где смогут трудоустроиться около 2 тысяч человек. В здании оборудуют паркинг на 435 машино-мест", – отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Реализация проекта, по оценке столичных властей, займет около шести лет.

Ранее в Москве утвердили 3 проекта планировки территорий (ППТ). В рамках реализации одного из них в Восточном Дегунине появится школа на 1 000 мест. Всего в указанном районе возведут 443,81 тысячи квадратных метров недвижимости, включая жилые комплексы, образовательное учреждение и общественно-деловой комплекс.

